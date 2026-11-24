Quatre hommes sont jugés à Nancy pour des escroqueries aux faux placements en cryptomonnaies ou diamants, une affaire qui a fait une centaine de victimes ( AFP / Damien MEYER )

Jusqu'à 12 ans de prison ont été requis mardi à Nancy à l'encontre de et des millions d'euros de préjudice, entre 2017 et 2018.

Appâtées par des promesses de grands rendements, les victimes, majoritairement des particuliers, étaient démarchées par téléphone et invitées à faire une première mise de 500 euros.

Les premiers mois, des "séances de trading" hebdomadaires sont réalisées entre les malfaiteurs et les victimes, qui continuaient à investir. Mais quand ces dernières ont demandé à récupérer leurs gains, comme le prévoyait leur contrat, leur interlocuteur est devenu injoignable.

Quatre hommes sont poursuivis par la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs), mais un seul était présent à l'audience lundi : Samuel F., 53 ans, à qui il est reproché d'avoir tenu un rôle d'exécutant, pour une personne rencontrée en Israël qui, selon lui, l'a "berné".

Lundi, il s'est dit "désolé pour les parties civiles", mais ne s'est pas présenté mardi au tribunal.

Pour le procureur, Vincent Legaut, le prévenu a certes joué un "rôle périphérique", mais a tout de même été impliqué, en quelques mois, dans "des flux de 1,8 million d'euros". Il a requis à son encontre deux ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt et 10.000 euros d'amende.

"Fil conducteur"

Son avocat, Me Michel Harroch, a plaidé la relaxe de son client pour les faits d'"association de malfaiteur" et argué que "rien ne permet de démontrer sa connaissance de l'origine des fonds" et donc d'avoir été coupable de blanchiment.

Selon lui, il n'a été qu'un "outil", un "gérant de paille", et a "prêté son nom, sa carte d'identité et fait ce qu'on lui a dit" contre argent.

Absent pour raisons de santé, William Z., 80 ans, est soupçonné d'avoir pris une part active dans les escroqueries et le blanchiment des sommes issues de la fraude, en ouvrant plus d'une dizaine de sociétés un peu partout en Europe, ainsi que des comptes bancaires.

Contre ce "fil conducteur du dossier", le procureur a requis six ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende.

Un montant "totalement disproportionné", a protesté Me Mattéo Cerimele, l'avocat de l'octogénaire, qui vit avec moins de 1.000 euros de retraite. La peine de prison requise n'est pas plus proportionnée, estime-t-il, notamment au vu de l'âge et de l'état de santé du prévenu, qui ne conteste pas les faits et a "une pensée pour les victimes".

Douze ans de prison et 750.000 euros d'amende ont par ailleurs été requis à l'encontre de Fabrice Sakoun, soupçonné d'être le commanditaire des escroqueries.

La "honte" des victimes

Ce Franco-Israélien de 53 ans, déjà condamné en France à sept ans de prison pour une escroquerie à la taxe carbone, vit actuellement en Israël, où, auditionné, il a par ailleurs refusé de répondre aux questions des enquêteurs français.

Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt, tout comme Hicham E., 41 ans, en fuite depuis 2021, soupçonné d'avoir eu un rôle d'exécutant. Le parquet a requis trois ans de prison à son encontre.

Au total, le préjudice de l'escroquerie atteint quatre millions d'euros, mais les prévenus sont aussi poursuivis pour une tentative d'escroquerie à hauteur de plus de deux millions d'euros, au préjudice de la Métropole de Nice.

Lundi, les parties civiles et leurs avocats ont rappelé la "tromperie" dont ils ont été victimes, et le sentiment de "honte" qui peut en découler.

C'est une "double peine. Au-delà de la perte matérielle, certaines (victimes) perdent toute estime d'elles-mêmes", a relevé M. Legaut.

Les victimes veulent "essayer de récupérer ce qu'elles ont perdu", a souligné auprès de l'AFP Me Arnaud Delomel, représentant 11 d'entre elles, ainsi que l'Association de défense des consommateurs (ADC). Cela pourrait cependant être plus difficile si les prévenus sont condamnés à payer de lourdes amendes à l'Etat, a-t-il regretté.

Le délibéré sera rendu le 9 décembre.