JUSQU'À 1.500 MILLIARDS D'EUROS D'EMPRUNTS NÉCESSAIRES EN ZONE EURO, SELON LA BCE FRANCFORT (Reuters) - Les gouvernements de la zone euro pourraient avoir à emprunter 1.500 milliards d'euros supplémentaires cette année pour protéger leurs économies des effets de la crise du coronavirus, a déclaré vendredi la présidente de la Banque centrale européenne (BCE). "La BCE estime que, dans notre scénario médian d'une baisse d'environ 8% du produit intérieur brut, les besoins de financement additionnel pour les gouvernements de la zone euro cette année résultant de la récession et des mesures budgétaires nécessaires pourraient dépasser 10% du PIB de la zone euro" a dit Christine Lagarde. "Cela situerait l'émission de dette supplémentaire en raison de la pandémie dans une fourchette entre 1.000 et 1.500 milliards d'euros simplement pour 2020", a-t-elle ajouté. (Balazs Koranyi, version française Patrick Vignal, édité par Marine Pennetier)

