information fournie par So Foot • 19/05/2023 à 10:19

Jürgen Klopp suspendu deux matchs pour ses commentaires envers un arbitre

On est mieux assis en tribunes.

Le 6 novembre dernier, Jürgen Klopp faisait parler de lui en raison d’une dispute avec Paul Tierney, à l’issue de la victoire de Liverpool sur Tottenham (1-2). Après examen de ses propos, l’entraineur allemand s’est ainsi vu infliger deux matchs de suspension et une amende de 75 000 livres sterling pour conduite inappropriée. Et bien qu’il se soit excusé, la fédération (FA), elle, n’a pas été clémente. Liverpool avait pourtant envoyé une lettre aux instances, justifiant une série de décision douteuses de Tierney à l’encontre des Reds durant la partie, et donc la colère de Klopp.…

AC pour SOFOOT.com