Jürgen Klopp serait « heureux que Salah soit éliminé dès la phase de groupes »

Jürgen Klopp n’est pas un Ange avec Salah.

Si la plupart des entraîneurs encouragent leurs joueurs à aller le plus loin possible, Jürgen Klopp voit ça d’un autre œil. En conférence de presse ce vendredi, il a avoué, en rigolant, ne pas souhaiter bonne chance à Mohamed Salah : « Si je disais que je lui souhaitais bonne chance, ce serait mentir. D’un point de vue personnel, je serais heureux qu’il soit éliminé dès la phase de groupes, mais c’est sûrement impossible, ils peuvent passer et gagner. » …

