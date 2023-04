information fournie par So Foot • 07/04/2023 à 18:23

Jürgen Klopp réclame de meilleures questions aux journalistes

Klopp fumant.

Présent en conférence de presse ce vendredi avant le match contre Arsenal dimanche, Jürgen Klopp n’était visiblement pas motivé à l’idée de répondre à certaines questions posées. Et il l’a fait savoir : « Je comprends votre difficulté à trouver de nouvelles questions chaque semaine, mais croyez-moi, ça l’est encore plus pour moi de trouver de nouvelles réponses. C’est pourquoi je pensais qu’à 9h30, vous pourriez rester chez vous et que vous pourriez écrire ce que vous avez préparé la semaine dernière ou quoi que ce soit d’autre. » …

MLM pour SOFOOT.com