Jürgen Klopp est-il toujours l’homme de la situation à Liverpool ?

Avec treize points de retard sur la quatrième place, le risque d'une non-qualification pour la Ligue des champions se fait de plus en plus grand pour Liverpool. Si l'avenir de Jürgen Klopp sur le banc des Reds n'est pas remis en cause, des interrogations émergent sur sa capacité à relancer un vaisseau qu'il pilote depuis plus de sept ans.

« I’m still standing, yeah, yeah, yeah. » Le vent souffle fort dans le Merseyside, mais Jürgen Klopp tient bon dans son jogging et sa longue parka noire frappée du Liverbird. Malgré un tableau loin des attentes, où la triste huitième place occupée en Premier League ne parvient guère à relever les désillusions subies très tôt en Ligue des champions et dans les coupes nationales. Les supporters de City l’ont allègrement chambré, en chantant pour lui « Tu seras viré demain matin ! » le week-end dernier après le quatrième but mancunien à l’Etihad. Pourtant, en conférence de presse, le Normal One souriait encore d’être « le dernier homme debout » dans un championnat qui a déjà essoré douze managers cette saison. Là où le commun des mortels n’est jamais à l’abri, Klopp garde, lui, un immense crédit.

Je suis une légende

En poste depuis plus de sept ans, l’Allemand est le manager à la plus grande longévité en Premier League aujourd’hui. Il pèse même 423 rencontres sur le banc des Reds , ce qui en fait le quatrième coach de l’histoire du club au nombre de matchs dirigés derrière Bill Shankly (783), Tom Watson (742) et Bob Paisley (535). Tout ça avec une moyenne de 59,8% de matchs gagnés, un souffle derrière les 60,9% de succès de Sir Kenny Dalglish. Klopp est l’homme qui a hérité d’une équipe où Nathaniel Clyne, Kolo Touré et Adam Lallana étaient titulaires, et qui a mené le club à une Premier League, quatre finales européennes et un sacre en Ligue des champions, une Supercoupe de l’UEFA, un Mondial des clubs, une FA Cup, une League Cup ainsi qu’un Community Shield. L’homme pour qui Steven Gerrard réclamait une statue, en 2020.…

