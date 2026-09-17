Jürgen Klopp dévoile une liste de 44 joueurs et taille l'extrême-droite

Klopp ne s’est pas embêté : il a appelé tout ses présélectionnés. Pour sa première liste à la tête de la DFB, le sélectionneur allemand a décidé de créer une nouvelle aile au DFB Campus, en sélectionnant pas moins de 44 joueurs.

Si les classiques Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Jonathan Tah ou encore Florian Wirtz reviennent, Jürgen Klopp n’a cependant pas manqué d’innover, avec de nombreux nouveaux appelés. On retrouve parmi eux de nombreux jeunes, dont Younes Ebnoutalib ou encore Mika Baur.…

ABS pour SOFOOT.com