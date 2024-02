Junya Ito : le Japon et Reims partagent l'embarras

À 30 ans, l’international japonais du Stade de Reims Junya Ito est sous le coup d’une accusation pour viol dans son pays. Une enquête a été ouverte par la police d’Osaka. Pour l’instant, sa sélection nationale ainsi que son club lui ont maintenu leur soutien. Jusqu’à preuve du contraire ?

Finalement, Junya Ito ne sera pas présent pour le choc des quarts de finale de la Coupe d’Asie au Qatar entre le Japon et l’Iran, prévu samedi à 12h30. Dans un premier temps, la fédération nippone lui avait demandé de retourner en France après avoir découvert, via la presse, les accusations d’agressions sexuelles à son encontre par deux femmes, dont le témoignage publié s’avérait plutôt glaçant. La fédération japonaise avait ensuite envisagé de le garder dans le groupe. Un revirement s’est opéré au dernier moment, et l’attaquant préféré de Brigitte Macron devra monter dans un avion, pour que son histoire n’affecte pas plus sa sélection. Le président de la JFA, Kozo Tajima, a expliqué ce vendredi que cette décision a pour but de « créer un environnement dans lequel l’équipe peut se concentrer sur le football » , avant de présenter ses « excuses pour avoir changé la décision à deux reprises ».

Reims : le choix des mots

Jusqu’alors, l’ailier virevoltant avait bénéficié du soutien sans faille de ses équipiers sous le maillot des Samurai Blue et surtout de son club, le Stade de Reims. Ce dernier a publié un communiqué où, tout en pesant délicatement ses mots, il affirme sa confiance envers son joueur puisqu’aucune information ne permet « d’appuyer, dans un sens ou dans l’autre, l’enquête menée par les autorités d’Osaka, les faits rapportés ayant eu lieu sur une période de trêve internationale (après un match amical gagné par le Japon contre le Pérou, le 20 juin 2023) . À ce stade et à date, le club se montre solidaire de son joueur » . Si les formules sont choisies avec soin, la ligne de défense reste la même : jusqu’à preuve du contraire et condamnation ferme, la présomption d’innocence et le doute bénéficient d’abord à ce membre clé de l’effectif, dimension qui n’est évidemment pas secondaire lorsqu’on parle morale dans le foot. À bien décrypter la teneur du propos, il faudra une sentence judiciaire pour commencer à réfléchir à une sanction sportive. Cela dit, en cas d’emprisonnement, la situation serait factuellement réglée……

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com