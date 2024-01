information fournie par So Foot • 31/01/2024 à 19:39

Junya Ito accusé d’agressions sexuelles

De l’équipe de France à Prison Break ?

Selon le Daily Shincho , Junya Ito est soupçonné de deux agressions sexuelles remontant à la nuit du 20 au 21 juin 2023. À la suite d’un match amical remporté par le Japon face au Pérou, Ito aurait passé une soirée arrosée dans un restaurant puis dans un hôtel d’Osaka en compagnie des deux plaignantes, tout juste âgées de la vingtaine. Le dépôt de plainte remonte, lui, à la mi-janvier, et Ito n’aurait pas agi seul, puisqu’accompagné d’ « amis » . « Quand je me suis réveillée, Ito était au-dessus de moi. La pièce était sombre, mais je pouvais voir son visage face à moi. Je me souviens très bien de la scène » , raconte une des deux victimes présumées, dans le témoignage publié par l’hebdomadaire nippon.…

AL pour SOFOOT.com