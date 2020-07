Junior Sambia : "Je ne vois pas ce qui pourrait m'arriver de plus grave que le Covid"

Atteint par le Covid-19, admis aux urgences et plongé dans le coma, Junior Sambia s'en est sorti. Désormais rétabli, le milieu montpelliérain de 23 ans est de retour à l'entraînement.

"Tu prends conscience de beaucoup de choses en ce qui concerne tes choix de vie. Parfois, tu te prends la tête pour rien, alors qu'il y a bien pire."

"Oui, tout le monde était content que je sorte de l'hôpital, moi le premier. Ça faisait longtemps que j'y étais et je n'aimais pas dormir là-bas."

Je connais les gens qui m'entourent, mais c'est vrai que ça m'a touché. Il y a eu énormément de monde, dont des personnes que je ne connaissais pas. On voit qu'on est apprécié et ça fait toujours plaisir. Cette épreuve m'a fait réaliser des choses. On se rend compte que la santé, c'est vraiment le plus important. On profite de la vie tout en restant humble, car du jour au lendemain, les choses peuvent changer. Tu prends conscience de beaucoup de choses en ce qui concerne tes choix de vie. Parfois, tu te prends la tête pour rien, alors qu'il y a bien pire.C'est derrière moi, mais ça ne me dérange pas d'en parler, sans en abuser bien sûr. Comme je suis un des rares joueurs qui l'a eu, je pense qu'on va toujours m'associer à ça, mais le but est d'être connu grâce au football. Bon, après, je ne vois pas trop ce qui pourrait m'arriver de plus grave. Maintenant que c'est derrière moi, je vais tout donner pour faire la meilleure carrière possible.Quand tu es jeune, tu n'es pas conscient de la gravité de la chose. Ce n'est que lorsque ça tombe sur quelqu'un que tu connais que tu te dis :Oui, tout le monde était content que je sorte de l'hôpital, moi le premier. Ça faisait longtemps que j'y étais et je n'aimais pas dormir là-bas. Après que je suis sorti, ma famille a bien pris soin de moi pour que je me sente Lire la suite de l'article sur SoFoot.com