Juninho sera le nouveau conseiller de John Textor

Le grand remue-ménage continue à l’OL.

Quelques heures après le licenciement de Fabio Grosso et la nomination comme entraîneur intérimaire de Pierre Sage, le directeur du centre de formation, Juninho, l’un des plus grands joueurs de l’histoire de l’Olympique Lyonnais, a accepté ce jeudi de devenir le conseiller de John Textor et d’Eagle Football. Cela veut dire qu’il ne sera pas exclusivement focalisé sur le cas de l’OL puisqu’il devra gérer également Botafogo (Brésil) et Molenbeek (Belgique). Directeur sportif du club de 2018 à 2021, l’ancien international brésilien continuera de vivre à Rio mais devrait venir une semaine par mois à Lyon selon les informations de L’Équipe. Ce dernier pourrait même être présent lors de la rencontre Lyon-Toulouse, le 10 décembre prochain.…

TM pour SOFOOT.com