Julien Verbrugghe, toujours plus précoce qu'Eduardo Camavinga

Ce mardi dans le silence du Stade de France, Eduardo Camavinga est devenu international français à seulement 17 ans, 9 mois et 29 jours. Depuis 1945, il s'agit ni plus ni moins d'un record (raflé à Maryan Wisniewski et ses 18 ans et deux mois). Mais si l'on fouine dans les annales du football français d'avant-guerre apparaît, au-dessus du nom du Rennais, celui de Julien Verbrugghe. Un joueur à la précocité folle, mais aussi, malheureusement, au destin tragique.

Moi Julien, 16 ans et 310 jours

Ils sont deux à avoir patienté encore moins longtemps qu'Eduardo Camavinga entre leur venue au monde et la découverte du maillot des Bleus. Il y a Maurice Gastiger, alors licencié à Levallois-Perret et qui, à 17 ans, 4 mois et 5 jours, est devenu international le 8 février 1914 lors d'une défaite au Luxembourg (4-5) ; l'attaquant restera d'ailleurs également comme le plus jeune joueur ayant marqué en faveur des Tricolores, lors de sa deuxième sélection à Saint-Ouen contre la Suisse (2-2) un mois tout pile plus tard, à même pas 17 piges et demi, donc. Mais il y a aussi, et surtout, un bonhomme que personne n'est venu effacer des tablettes tricolores depuis le jeudi 1novembre 1906, date de la cinquième rencontre de toute l'histoire des Bleus, face à l'Angleterre. On parle ici de Julien Verbrugghe, dont le petit Eduardo est venu hier rappeler la mémoire, 114 années plus tard.À l'automne 1906 donc, Verbrugghe a honoré son seizième anniversaire depuis 10 mois lorsque l'Union des sociétés françaises de sports athlétiques (USFSA) le convoque pour intégrer les rangs de la sélection nationale. Celle-ci, créée deux ans plus tôt, n'a connu qu'une seule fois le succès, en février 1905 face à l'équipe de Suisse (1-0), et ne s'est plus rassemblée depuis une rouste infligée par la Belgique (0-5) en avril. Né à Roubaix le 26 décembre 1889, l'ailier évolue à Paris, à l'Association sportive française (aujourd'hui ASF Le Perreux), et est tout simplement le premier joueur non majeur à connaître les joies de la sélection (à 16 ans, 10 mois et 6 jours), même si cela est évidemment