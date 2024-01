Julien Stephan ferme la porte aux départs d’Arnaud Kalimuendo et d’Adrien Truffert

Pas de départs à Rennes.

Après la victoire rennaise 2-0 face à l’OGC Nice ce samedi, Julien Stéphan s’est voulu rassurant sur le mercato, notamment dans le sens des départs. Arnaud Kalimuendo, dont le nom est évoqué en Bundesliga, et Adrien Truffert, suivi par l’Olympique de Marseille, devraient rester à Rennes selon l’entraîneur breton : « On a identifié nos besoins sur ce mercato, ce n’est pas pour avoir d’autres besoins en raison de départs. Adrien sera là, Arnaud sera là. » Et de poursuivre : « Arnaud fait partie du projet, il n’y a aucun sujet sur Arnaud. Il est là, il est performant, il marque des buts, il est récompensé pour sa générosité. Il est sur une bonne série, il est rennais et il restera rennais. » …

AEC avec CG, au Roazhon Park pour SOFOOT.com