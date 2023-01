Julien Pontes : "La lutte contre l'homophobie de la LFP est une fumisterie"

De nombreux actes homophobes ont eu lieu lors de plusieurs rencontres de Ligue 1. Un déferlement de haine intolérable, dénoncé par la ministre des Sports Oudéa-Castera. Une réaction qui cache une véritable inertie des pouvoirs publics et des instances dirigeantes du football français, comme le dénonce Julien Pontes, porte-parole du Collectif Rouge Direct, lanceur d'alerte contre l'homophobie dans le football.

Très rapidement, il y a eu une véritable effervescence au sein des associations de lutte contre l'homophobie. Les informations ont vite circulé entre nous sur les trois incidents matérialisés par des vidéos et des photos. On a vite pris conscience que l'homophobie était actuellement en roue libre dans le championnat de France. On était particulièrement en colère, car cela intervient quelques jours après le suicide du petit Lucas , mort à cause de l'homophobie et de harcèlement scolaire. Il y a eu un choc entre cette tragédie et la multiplication hors de contrôle de faits d'homophobie extrêmement graves, avec des appels au meurtre lors de rencontres du championnat de France.

"Il faut tuer ces pédés de Lorientais!" lors de #OMFCL : chant homophobe d'incitation à la haine et d'appel au meurtre. Là aussi il faut une sanction de la @LFPfr non? Et un signalement au procureur aussi non?Merci @JBMontarnier pour la vigilance et le signalement. pic.twitter.com/5dPqV7261n

"La ministre s'en prend à un club comme Montpellier, sportivement aux abois, et laisse tranquille l'Olympique de Marseille, dont les chants sont plus anciens et autrement plus graves pénalement."

— Rouge Direct (@RougeDirect) January 16, 2023Il était temps qu'elle réagisse aux manifestations de l'homophobie dans les stades…