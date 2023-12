Julien Fournier : « Cette fois, ce n’est pas Fournier qui charge Galtier »

Mieux que La Fouine contre Booba.

Interrogé dans l’After Foot (RMC) sur les nouvelles accusations de racisme et d’islamophobie contre Christophe Galtier, Julien Fournier a surenchéri : « Surpris ? Non. C’est dans la droite lignée de ce que j’ai pu décrire ou de ce que j’ai vécu. En revanche, ce que j’ai dénoncé, plein de joueurs ne l’ont pas vécu. Parce que ce ne sont pas des choses qui se font devant tout le monde ou dans un vestiaire. Dans ce que j’ai lu ce matin, j’ai aussi découvert des choses, raconte l’ancien directeur sportif de l’OGC Nice. Pendant longtemps, les gens ont interprété ça comme une guerre Fournier-Galtier. Mais là, ce n’est pas Fournier qui charge Galtier. J’ai dénombré six ou sept personnes. Je ne suis pas dans une cabale. Il y avait eu un vrai problème au mois d’août qui semblait, de mon point de vue, être réglé. Il n’y avait plus de signaux. Puis il y a eu le mercato de janvier avec la venue de Billal (Brahimi) qui a beaucoup cristallisé les choses. C’est à partir de cette période, avec un énorme pic au niveau du ramadan, où il y a eu des prises de bec. » …

AL pour SOFOOT.com