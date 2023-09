Julien Fondraz, gardien serial-buteur en Coupe de France : « J’avais déjà marqué un but en U11… »

Julien Fondraz vient de réaliser un exploit peu commun dans une carrière de gardien de but. À 37 ans, le gardien du FC Agon-Coutainville (R2) marqué lors des deux derniers tours de Coupe de France, contre Ducey-Isigny puis Le Lorey, et permis à son équipe de se qualifier après au bout de séances de tirs au but. Un destin hors du commun, pour un joueur qui baigne dans le football depuis tout petit. Entretien avec celui qui arrête les pénos, mais qui marque aussi les buts.

Buts en fin de match, plus séances de tirs au but heureuses, lors de deux tours de Coupe de France consécutifs : quelle période faste pour vous !

C’est assez dingue. J’ai moi-même un peu de mal à réaliser. On s’est posé la question de savoir si c’était déjà arrivé dans l’histoire de la Coupe de France, et a priori non. En plus derrière, je sors les pénos… Marquer en tant que gardien, on se l’imagine mais on se dit pas que ça arrivera. Mais alors deux fois ! C’est un enchaînement. Contre Le Lorey, je monte une première fois sur un coup de pied arrêté, ça me passe au-dessus et donc je retourne un peu vers mes buts. Ensuite, il y a de nouveau corner, donc je remonte, et là elle me revient dessus et je mets volée. C’est assez fou.…

Propos recueillis par Julien Faure pour SOFOOT.com