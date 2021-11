Julien Doré, "Aimée encore", une histoire de transmission

Le chanteur Julien Doré, aux 32e Victoires de la musique, le 10 février 2017 au Zénith à Paris ( AFP / THOMAS SAMSON )

Duo avec une artiste débutante, bénéfices reversés à une association entourant personnes âgées et jeunes enfants: le lien intergénérationnel est au cœur d'"Aimée encore", réédition enrichie du dernier album de Julien Doré.

Quand il a sorti "Aimée" l'année dernière (succès avec plus de 280.000 ventes et plus de 140 millions de streams cumulés), beaucoup se sont focalisés sur les préoccupations environnementales affleurant dans l'album.

Mais l'ADN du disque réside dans l'idée de transmission. Le titre vient du prénom de sa grand-mère, 101 ans aujourd'hui, et on y entend par instants des chœurs d'enfants.

C'est donc en toute logique que la réédition (ce vendredi), avec des titres bonus, intitulée "Aimée encore", soit vendue entièrement au bénéfice des Blouses Roses. "C'est une association qui existe depuis 75 ans, avec des bénévoles qui interviennent dans les hôpitaux auprès des enfants et en Ehpad auprès des aînés", détaille Julien Doré, rencontré par l'AFP à Paris.

Écoute, réconfort, distraction sont proposés par les Blouses Roses pour égayer "un quotidien de solitude ou de soins", expose l'association sur son site.

"Je me suis dit que mon temps de parole médiatique pouvait les servir, les mettre en lumière et leur permettre d'attirer des bénévoles", poursuit l'auteur-compositeur-interprète. Les bénéfices d'"Aimée encore" serviront à financer des projets et à former des bénévoles.

- Vallée de la Roya -

Depuis quelques années, l'artiste (39 ans) a quitté Paris pour s'installer dans ses Cévennes natales et se fait plus rare en promotion qu'à une époque. Mais il a vu que son nom pouvait booster des opérations solidaires. Près d'un million d'euros a ainsi pu être récolté via une tombola qu'il a organisée au profit des populations sinistrées de la vallée de la Roya (Alpes-Maritimes), zone meurtrie par les inondations l'an passé.

Julien Doré aux Victoires de la musique à la Scène musicale à Boulogne-Billancourt, le 12 février 2012 ( AFP / Bertrand GUAY )

"Rendre la chance que j'ai", revient souvent dans sa bouche. Illustration dans les nouveaux titres livrés dans "Aimée encore", comme "Nous", revisité en acoustique avec une jeune artiste inconnue du grand public, Silda.

Pendant un confinement, il tombe sur une vidéo de cette chanteuse qui vit dans la Marne et qui reprend "Nous" avec sa kalimba (caisson de résonance en bois surmonté de lamelles de fer). "Sa version était un mélange de radicalité et de douceur". Il aurait pu simplement reposter cette vidéo sur ses réseaux sociaux. Mais il lui propose finalement de chanter "Nous" en duo sur son album réédité.

- Polynésie -

"Évidemment, l'idée, c'est de trouver plusieurs moments sur ma tournée (50 dates dans les salles modèle Zenith, quatre dates à Bercy à partir de février 2022) pour qu'elle vienne jouer sur cette chanson: on imagine dans ces grandes salles le morceau qui repart avec sa kalimba, et les gens qui chantent avec nous, ce serait incroyable". C'est tout Julien Doré. Proposer dans sa réédition un duo ("Larme fatale") avec une star, Eddy de Pretto, et une collaboration avec une chanteuse au tout début de son parcours.

Sur une précédente tournée acoustique, dans les théâtres, il avait déjà donné sa chance à des jeunes musiciens amateurs jamais montés sur scène, en les choisissant dans les villes traversées d'après des vidéos envoyées en amont.

Il a toujours fonctionné ainsi. Comme ce jour où, dans un restaurant en Polynésie, la veille d'un concert, il entend un guitariste chanter. Il l'invite à boire une bière et à chanter un morceau le lendemain avec lui sur scène.

Il n'a pas oublié le nom de ce jeune artiste local, Silvio Cicero. Ni cette chanson tahitienne "O oe to oe rima" qui fut popularisée en Polynésie par Bobby Holcomb. Ce titre, "qui parle de la main qui tisse, celle qui cultive, etc", se retrouve ainsi sur "Aimée encore". Une façon de transmettre, là encore, sa gratitude à la Polynésie pour l'accueil reçu là-bas, "quelque chose de fou".

pgr/fmp/gvy