Julien Bègue : "Nos salaires impayés ? La démarche de l'Astra Giurgiu n'est pas honnête"

Les joueurs de la formation roumaine de l'Astra Giurgiu n'ont pas vu passer de fiche de paie depuis début 2020. S'ils veulent en voir un jour la couleur, le club les oblige à réduire les salaires de moitié jusqu'en septembre ; y compris ceux qu'ils n'ont pas encore touché. C'est la goutte d'eau de trop pour les joueurs, lassés de la situation, et les syndicats, qui se sont emparés de l'affaire et la font gonfler à l'internationale. Julien Bègue, attaquant réunionnais de l'Astra, éclaircit cette situation qui fait grand bruit dans le pays de Dracula.

"Mettre ces retards systématiques sur le compte de la santé financière du club, ça me paraît un peu gros."

D'un point de vue sportif, c'est super, très honnêtement. J'ai passé une agréable première saison avec le club. Après, d'un point de vue administratif, s'il y a toujours eu des retards de salaires dans ce club, on avait quoi qu'il arrive notre argent à un moment ou à un autre. Parfois, on culminait à deux mois de retard, mais il parvenait toujours à se régulariser.Le problème à l'Astra, c'est qu'on peut passer plusieurs mois où tout roule, mais derrière enchaîner avec des périodes entières de deux ou trois mois où on ne reçoit plus rien du tout, sans raison. Comme beaucoup d'autres formations, c'est sûr qu'il y a quelques dettes. Mais mettre ces retards systématiques sur le compte de la santé financière du club, ça me paraît un peu gros. Surtout quand le boss du club est un des hommes d'affaires les plus riches du pays.Ça a toujours été un peu comme ça, ici. Quand je suis arrivé, les joueurs m'ont tout de suite dit :Mais je savais déjà que j'allais signer pour cela. Mon agent et moi avions parlé avant avec Ben Youssef, et il nous avait bien prévenus de la méthode locale.