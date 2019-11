Julien Bayou, futur patron des écologistes ?

Il a déjà une « bouille » que l'on reconnaît, celle d'un homme de 39 ans aux allures d'ado et à l'imposante tignasse. Sauf coup de théâtre, Julien Bayou devrait être propulsé, ce samedi 30 novembre au soir, à la tête d'Europe Ecologie Les Verts (EELV), succédant ainsi à David Cormand, récemment élu au Parlement européen. Sa motion, codirigée avec Sandra Regol, n'était pas celle de Yannick Jadot, menée, elle, par Eva Sas. Alors, Bayou, l'anti-Jadot ? « Certainement pas, clame le porte-parole - jusqu'à maintenant - du parti. Ce n'est pas une ligne à laquelle je m'oppose. »Sensiblement plus à gauche que l'ex-tête de liste des Verts aux élections européennes, Julien Bayou se qualifie de « radical et pragmatique ». L'écologie, ce militant associatif, y est venu par le « social », en dénonçant la misère au sein de l'Unesco et de l'ONG « Coordination Sud », puis en se mobilisant contre la pauvreté chez les jeunes avec Génération précaire, ou contre le « mal logement » avec Jeudi Noir...C'est, dit-il, « en cherchant des solutions aux problèmes sociaux » mais aussi « en questionnant la finalité de l'économie », que ce diplômé en économie internationale a été « amené tranquillement mais sûrement à l'écologie. »« Je ne crains ni le débat ni l'implosion »En 2011, Bayou adhère à EELV, un an après avoir été élu au Conseil régional d'Ile-de-France sur une liste... écolo. « C'était déjà la preuve de la capacité des Verts à s'élargir », insiste Bayou. S'élargir ? Le mot est lâché. Comme Yannick Jadot, Julien Bayou n'a plus aucun doute sur le fait qu'EELV est un parti de gouvernement. Pas seulement une tribune d'opposition, mais une force alternative. Pour atteindre l'Elysée, la nécessité de s'unir fait loi. « L'Histoire s'accélère en matière écologique. Et, pour être à la hauteur de ce virage quasi géologique, il faut ...