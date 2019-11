Julie Graziani, à show et à froid

Elle regrette, trouve ça « nul » et s'en excuse encore. Toujours ce même scénario chaque fois qu'un habitué des médias provoque une polémique après un « dérapage » : la défense, la mise en scène de son courage, l'enlisement, la victimisation, les vraies menaces sur les réseaux sociaux, enfin les excuses, l'employeur qui sévit, la répétition des excuses, et peut-être un livre. D'habitude, quand elles atteignent une telle intensité, les polémiques naissent d'un propos homophobe, sexiste, raciste? Avec Julie Graziani, le registre est différent : elle a fait montre d'un mépris social à l'endroit d'une mère célibataire interpellant Emmanuel Macron sur ses difficultés.Intervenante régulière sur LCI, elle a déclaré : « Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au smic ? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école ? Est-ce qu'elle a suivi des études ? Puis si on est au smic, il ne faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là? »Prononcés sur un ton arrogant, les propos enclenchent le mécanisme d'indignation que l'on sait avec, en plus, un tweet réprobateur de Marlène Schiappa.Dans un premier temps, la polémiste, comme elle se présente, se défend maladroitement, rend quelques coups, prend la chose à la légère. « J'avais besoin de montrer qu'ils ne m'avaient pas brisée, que j'étais toujours debout, que j'étais toujours capable de rire de moi-même », analyse-t-elle, quelques jours...