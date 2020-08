Julie Gayet : "Quand je jouais, j'étais la Wendie Renard de l'équipe"

Marraine du prix "Les Joueuses", qui porte le nom du film qu'elle a produit et qui sortira en salles le 9 septembre prochain, à l'occasion de la deuxième édition du Vrai Foot Day, Julie Gayet s'épanche sur sa passion du ballon rond. Et surtout, sur l'importance de la place croissante du football féminin dans la société.

À l'occasion de la seconde édition du Vrai Foot Day, le Prix "Les Joueuses" sera remis à un club qui aura porté un projet d'animation autour du foot féminin qui soit créatif, convivial et porteur de sens. Pour en savoir davantage sur ce prix, c'est par ici.

J'avais déjà produit le premier film de Stéphanie Gillard, qui s'appelait. Il parlait des Amérindiens aux États-Unis dans un moment de bravoure. Non pas via des problèmes d'addiction ou d'autres aspects parfois caricaturaux. Stéphanie aime plonger dans un univers et se faire oublier. Avant la Coupe du monde féminine, on voulait faire une sorte de. On a rencontré Brigitte Henriques à la FFF, et là, on a compris que cela n'allait pas être possible car Corinne Diacre refusait toutes les caméras autres que celles officielles. Sauf que nous, on voulait des images cinémas. Par la suite, j'ai produit un documentaire télépour TF1 sur des joueuses de l'équipe de France via cinq portraits. L'objectif était qu'elles deviennent des icônes comme leurs homologues masculins, qu'on les voit sous leur plus beau jour, et qu'on puisse les suivre pendant le mondial en France. Le succès du film a dépassé nos espoirs puisque ce documentaire a fait plus de 2 millions de téléspectateurs. Derrière, la Coupe du monde a aussi fait de belles audiences. On continuait de chercher un moyen de faire ce documentaire avec Stéphanie, et c'est là qu'est née l'idée de l'OL.Stéphanie