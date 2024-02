Julie Dufour : « Je suis toujours sur mon petit nuage »

Révélation du début de saison, où elle a brillé avec le PFC en Ligue des champions avant de découvrir l’équipe de France et de s’installer dans l’attaque tricolore, Julie Dufour aborde avec sérénité la demi-finale de Ligue des nations ce vendredi face à l’Allemagne (21h), qui pourrait rapprocher les Françaises d’un premier titre. Et ce, malgré la concurrence accrue devant.

Tu sors de huit derniers mois où tout est allé très vite dans ta carrière : la signature au PFC, une campagne ébouriffante en Ligue des champions et la découverte de l’équipe de France. Tu as eu le temps de retomber de ton nuage ?

Non, je suis toujours sur mon petit nuage, dans mon petit cocon, je suis hyper contente que cela continue parce que ça représente beaucoup de sacrifices. J’essaie de donner le meilleur de moi-même, quand bien même à force d’enchaîner les matchs, il y a une certaine fatigue qui s’installe. On a beaucoup enchaîné depuis fin août, mais ce n’est pas grave, il faut serrer les dents et continuer. L’année n’est pas encore finie, mais le début de saison était vraiment incroyable, les joueuses et le staff avec lesquels je suis sont incroyables, donc ça amène à de beaux moments et de bons résultats.…

Propos recueillis par Vincent Roussel pour SOFOOT.com