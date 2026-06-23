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Julian Quiñones et le Mexique, à la vie à l’amor
information fournie par So Foot 23/06/2026 à 23:03

Julian Quiñones et le Mexique, à la vie à l’amor

Julian Quiñones et le Mexique, à la vie à l’amor

Premier buteur de cette Coupe du monde, Julian Quiñones est devenu une figure de la sélection mexicaine qui recherchait un nouveau souffle dans une compétition organisée à la maison. Le zénith pour un gars ayant dû faire ses preuves dans tout le pays.

Les deux heures de cérémonie d’ouverture au mythique Estadio Azteca ont paru interminables. Qu’il s’agisse du défilé de pop stars latino-américaines qui ne touchent pas vraiment un autre public, ou d’Andrea Bocelli qui effectue sa 53 e apparition dans un évènement en rapport avec le ballon. Tout cela pour enfin laisser place à l’hymne de la 23 e édition de la Coupe du monde : « Dai Dai » de Shakira en featuring avec Burna Boy, un titre aussi fade qu’américanisé. Le peuple retiendra malgré tout le nom d’une personne originaire de Colombie. Plein d’énergie pour épauler Raúl Jiménez en attaque avec ses innombrables déplacements, Julián Quiñones a ouvert le compteur du Mondial 2026 avec une belle frappe entre les jambes de Ronwen Williams. Alors que les doutes sur El Tri étaient légion, notamment sur sa difficulté à construire une nouvelle génération de talents ( voir So Foot n o 237 de juin 2026 ), l’attaquant d’Al-Qadsiah n’a pas manqué de prouver sa valeur envers son pays d’accueil pour aider le Mexique à voir les seizièmes de finale.

Le titan de l’Atlas

Sans père à l’horizon, le petit Julián grandit à Magüí Payán, patelin du sud-ouest du pays, grandement ravagé par le narcotrafic. Un endroit comme beaucoup d’autres où l’on joue dans la rue. Dans son cas, dans des conditions des plus modestes : « Je me faufilais sur les terrains sans la permission de mes parents pour jouer toute la journée, racontait-il à ESPN . Parfois, je ne rentrais même pas déjeuner ; ils venaient me chercher, et je ne voulais pas quitter le terrain. Il arrivait que mon short se déchire, et ma mère devait le raccommoder pour que je puisse continuer à jouer. » Des terrains des plus boueux où il aura sûrement développé des jambes de feu, source de sa puissance.…

Propos d’Eugenio Villazon recueillis par Javier Prieto Santos.

Par Mathieu Plasse, avec Javier Prieto Santos au Mexique pour SOFOOT.com

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