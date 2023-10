information fournie par So Foot • 13/10/2023 à 22:44

Julian Nagelsmann : revanche ou dernière chance

Nommé sélectionneur de l’Allemagne, Julian Nagelsmann entame le quatrième chapitre de sa carrière d’entraîneur en défiant les USA (ce samedi à 21 heures) et le Mexique (dans la nuit de mardi à mercredi, 2 heures). Et certainement le plus crucial, après une période de troubles.

À 36 ans, certains footballeurs coulent les premiers jours heureux de leur retraite sportive. D’autres choisissent même de prolonger le plaisir en gambadant encore malgré des rotules en vrac. Julian Nagelsmann, lui, s’apprête à chauffer son quatrième banc. Intronisé à la tête de la sélection allemande début septembre, le jeune coach a en effet été désigné chef d’une Nationalmannschaft en longue convalescence, sur le chemin de son Euro 2024. Une expérience de tous les dangers, pour un sélectionneur traversant également une période compliquée. Sur des airs de dernière chance…

En froid avec les cadres

« Nous avons besoin d’expérience et de courage. » Les premiers mots de Nagelsmann dans son costume de Bundestrainer ont valeur d’exhortation. Prononcée durant le traditionnel entretien de présentation – au moment d’évoquer le retour de Mats Hummels en équipe nationale –, cette phrase se devait de rassurer les supporters, mais également le coach, dans sa volonté de maintenir debout un monument vacillant. L’objectif est alors de s’entourer du plus grand nombre de cadres possibles, afin de combler les lacunes d’une jeune génération tardant à confirmer. Des cadres censés redonner une assurance pas si lointaine à un football allemand qui en manque cruellement depuis 2018.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com