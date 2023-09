Julian Nagelsmann officiellement nommé sélectionneur de l’Allemagne

Remplacé par Thomas Tuchel dans six mois ?

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel, Julian Nagelsmann est le nouveau sélectionneur de l’Allemagne. À 36 ans, il en devient d’ailleurs le plus jeune, après une décennie en club, entre le TSG Hoffenheim, le RB Leipzig et le Bayern Munich. Alors que l’Euro 2024, organisé justement en Allemagne, arrive à grand pas, le technicien prend les rênes d’un groupe en difficulté. La Nationalmannschaft s’était séparée d’Hansi Flick au début du mois, en raison de résultats indignes de son rang (une seule victoire sur ses quatre derniers matchs amicaux, c’était face à la France). Celui dont on évoque l’égo surdimensionné, et un temps annoncé à Paris ou Chelsea durant l’été, est déjà prêt pour l’échéance à venir : « C’est un véritable plaisir de relever ce défi, qui est d’avoir un pays hôte performant. Nous serons un groupe soudé vers cet objectif. » …

EL pour SOFOOT.com