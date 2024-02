Julian Nagelsmann évoque le retour en sélection de Toni Kroos

Un retour qui fait parler.

Après son annonce sur les réseaux sociaux de son souhait de porter à nouveau les couleurs de la sélection, Toni Kroos a déclenché une vague de réaction en Allemagne sur la question de son intégration au groupe. Un sujet qui n’a pas lieu d’être selon le sélectionneur, Julian Nagelsmann, en poste depuis septembre dernier, et qui s’est penché sur la question au cours d’une interview pour Der Spiegel. « J’ai parlé à l’avance avec de nombreux joueurs au téléphone et j’ai écouté attentivement pour voir si quelqu’un pourrait avoir un problème avec Kroos , raconte celui qui a lui-même appelé le milieu de terrain pour le convaincre de revenir. Au contraire ! Tout le monde était très positif. » Du haut de ses 106 capes avec la Mannschaft , Kroos a l’expérience nécessaire pour aider une Allemagne en difficulté et qu’il a quittée depuis le dernier Euro. Alors qu’il souligne qu’il faut être « subordonné » en équipe nationale et que vous êtes « un serviteur de votre pays » , l’ancien technicien du Bayern a souligné sa confiance en Kroos et précisé son utilisation : « Il s’intégrera parfaitement dans l’équipe que nous avons en tête en tant que joueur de lien au milieu de terrain , abonde le jeune entraîneur. Il pourra faire du bien à l’équipe avec son expérience et sa routine. » En tout cas, celui qui a fait ses classes à Hoffenheim est convaincu du bien-fondé de cette décision. « Toni a une vision très claire de l’état de notre équipe nationale. À chaque conversation, j’ai ressenti un enthousiasme croissant de sa part à l’idée d’être présent à l’Euro à domicile et de nous soutenir. » …

JF pour SOFOOT.com