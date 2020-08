Julian Draxler, véhicule en panne

Avant d'affronter ce mercredi l'Atalanta, le Paris Saint-Germain dispose de peu de choix pour composer son onze de départ. Le champ semble libre pour les seconds couteaux, mais pourtant, le nom de Julian Draxler n'est à aucun moment mentionné. Mais comment a-t-on pu en arriver là ?

Arrêtez avec ça : non, le PSG n'est pas maudit !

Des promesses, puis plus rien

Qu'elle semble loin, l'époque où Julian Draxler était titulaire au PSG. Trois ans et demi après son arrivée dans la capitale parisienne, le joueur allemand n'est plus que l'ombre de lui-même. Avec les incertitudes autour de la présence de Mbappé et le forfait de Verratti contre l'Atalanta ce mercredi, l'international allemand n'est même pas sûr de fouler la pelouse, et ce malgré les cinq changements désormais autorisés. Les derniers exemples en date sont les deux finales de coupes contre Saint-Étienne et l'Olympique lyonnais. Contre les Verts, Thomas Tuchel a décidé de faire seulement trois changements sur les cinq disponibles. Face à L'OL, toutes les possibilités de remplacement ont bien été utilisés par par le technicien parisien, mais Julian est resté planté sur le banc, aux côtés du second gardien Sergio Rico, du jeune Kalimuendo et de l'ovni Choupo-Moting. Jouer du strapontin, voilà ce à quoi Julian Draxler est désormais condamné.Pourtant, le playboy de Gladbeck avait l'occasion de se montrer sous un autre visage lors des matchs amicaux, lors desquels il est apparu (une titularisation contre Sochaux, deux entrées en jeu contre le Celtic et Le Havre). Mais au lieu de marquer des points, de faire jouer de sa capacité d'accélération ou sa qualité technique, Julian Draxler a préféré traverser la partie sans faire de vague.S'il se contente aujourd'hui de patauger, le Drax' était pourtant un des seuls à surnager lors de son arrivée dans la capitale française en janvier 2017, alors qu'une fin de saison terrible attendait le PSG (perte du titre en Ligue 1 età Barcelone). Avec les arrivées de Neymar et Mbappé lors de l'été suivant, Julian a logiquement vu son temps de jeu diminuer, devant se contenter du rôle de joker de luxe derrière les deux monstres, reculant même au milieu de terrain pour s'essayer dans un autre registre. Son nouveau rôle, il l'accepte. Avec Thomas Tuchel, Draxler Lire la suite de l'article sur SoFoot.com