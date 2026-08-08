Julián Alvarez : symbole d'un mercato devenu fou

Chaque mercato réserve son lot de feuilletons interminables. Celui de Julián Alvarez coche toutes les cases : déclarations en pleine Coupe du monde, bras de fer avec l’Atlético, pression du Barça et même plainte devant les instances. Ce dossier résume à lui seul l’hérésie d’un marché où le football passe au second plan...

Les années passent et, à chaque mercato, le football semble s’enfoncer un peu plus dans l’excès, les abus et les bêtises d’un marché qui n’a ni queue ni tête. Les sommes deviennent ridicules (Morgan Rogers pour 137 patates, Elliot Anderson pour 135, Yan Diomandé pour 125…) tout comme les méthodes pratiquées par les clubs, les joueurs, les entourages et les agents. Le feuilleton qui illustre le mieux cette ineptie générale est celui de Julián Alvarez. Sous contrat jusqu’en 2030 avec l’Atlético de Madrid, l’Argentin souhaite quitter son club cet été. Un dossier en plusieurs épisodes résumé en un mot : exaspérant.

Un dossier à rebondissement

L’intrigue commence aux États-Unis. Avant que l’Argentine n’étrille l’Autriche en phase de poule de Coupe du monde, l’attaquant de l’Albiceleste pense davantage à son avenir qu’à obtenir une deuxième étoile. « J’ai discuté avec les dirigeants de l’Atlético de Madrid, et je pense que le mieux pour tout le monde est un transfert. Je veux réaliser mon rêve », balance Alvarez au micro d’ESPN. Une attaque envers le prestige de l’Atlético, un club qui lui a donné sa chance alors qu’il était la doublure d’Erling Haaland à Manchester City.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com