Julián Álvarez et l'Atlético, une foi sans issue

Le Barça le veut, Julián Álvarez veut le Barça et l’Atlético de Madrid veut surtout ne pas le vendre au Barça. À une semaine de la fin du mercato, la saga ressemble désormais à un concours pour savoir qui acceptera de perdre la face en premier. Et à ce jeu-là, tout le monde peut finir perdant.

Ce dimanche au Metropolitano, l’Atlético recevait Villarreal. Un match nul (2-2), mais surtout une très sale soirée pour Julián Alvarez. Sifflé à l’annonce de son nom, insulté lorsqu’il part s’échauffer puis accueilli par une énorme bronca au moment de fouler la pelouse, le ton était donné. Son entrée n’a rien arrangé. En vingt-quatre minutes, l’Araña n’a pas vraiment tissé grand-chose : douze ballons touchés et une prestation très loin du joueur que le public colchonero adulait encore la saison dernière. Au coup de sifflet final, pendant que ses coéquipiers vont saluer les tribunes, lui prend directement le chemin du tunnel, sur demande du club afin d’éviter une nouvelle confrontation. Cinq jours plus tôt, Diego Simeone assurait pourtant en conférence de presse vouloir « c onstruire une équipe autour de lui ». Pour les fondations, on a connu plus solide.

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Par Mamadou Junior Diop pour SOFOOT.com