Julián Álvarez est « magique » d’après Phil Foden

Julián Álva-rêve.

Champion du monde puis champion d’Europe lors de la même saison (2022-2023), Julián Álvarez (23 ans) traverse une période relativement faste. À l’issue d’une première saison achevée avec 17 buts et 5 passes décisives en 49 matchs disputés, l’Argentin a répondu aux attentes placées en lui. Il semble bien décidé à tout casser cette année, en témoignent ses statistiques, mais aussi son influence sur les résultats de son équipe depuis la mi-août. Avec 6 pions et 5 offrandes en 12 apparitions, il part sur des bases très élevées. Remplaçant au coup d’envoi face à Leipzig, le numéro 19 des Citizens a changé la donne, cinq minutes après son entrée en jeu, avec un but, sublime, puis une passe décisive pour Jérémy Doku (score final : 3-1).…

