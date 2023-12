Julia Roberts est obsédée par Manchester United

Coupe de foudre à Carrington.

Invitée de l’émission Graham Norton Show , l’actrice américaine aux multiples succès Julia Roberts a dévoilé qu’elle était une grande fan de football, avec un coup de cœur pour Manchester United. « Je suis une vraie fan, et je suis déjà allée à Old Trafford » , s’exclamait l’actrice de 56 ans. La Pretty Woman a ainsi sa photo avec Marcus Rashford et Erik ten Hag, mais en ce moment, elle ne ferait pas beaucoup de jaloux vu les derniers résultats de l’équipe du nord de l’Angleterre. Son histoire d’amour avec l’équipe aux vingt titres de champion d’Angleterre a débuté lorsque ses enfants ont commencé à jouer au football : « À force de regarder les matchs avec mes enfants, je me suis doucement prise d’affection pour Manchester United. Et maintenant, nous en sommes obsédés. » …

JBC pour SOFOOT.com