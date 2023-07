information fournie par So Foot • 13/07/2023 à 15:45

Jul et l’OM signent une nouvelle collaboration

L’idylle continue entre Jul et l’OM.

Le rappeur marseillais Jul a annoncé le lancement d’une gamme d’été composée de chaises pliantes, de glacières, de serviettes ou encore de shorts de bain, en collaboration avec l’OM. Les objets en vente sont noirs et bleus, et le logo du label de Jul D’Or et de Platine (DP), ainsi que le logo du club phocéen sont présents. La chaise pliante, connue pour être la star de l’été, est déjà en rupture de stock.…

GD pour SOFOOT.com