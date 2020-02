So Foot • 04/02/2020 à 06:00

Juifs d'Allemagne, le foot pour exister face au Nazisme

Alors que l'on commémorait les 75 ans de la libération d'Auschwitz le 27 janvier dernier, le devoir de mémoire s'impose aussi au football allemand, alors que la communauté juive du pays a joué un rôle prépondérant dans le développement et l'émergence du sport roi au début du 20e siècle. L'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933 provoquera l'expulsion des Juifs des clubs de football traditionnels et les incitera à créer d'eux même des centaines d'équipes jusqu'en 1938. Avant que toute activité sportive ne leur soit définitivement interdite et que le régime nazi ne se décide à franchir un cran supplémentaire dans l'horreur, en construisant les premiers camps d'extermination en 1941.



Bannissement express

C'est une histoire à part, brève et singulière, comme une échappatoire éphémère, un chemin de traverse discrètement tracé pour entretenir un souffle de liberté. Avec l'arrivée d'Hitler en 1933, la communauté juive allemande doit vivre sous le joug de l'antisémitisme systémique. Un cauchemar éveillé, où le football aura dans une certaine mesure constitué un moyen préservé d'évasion.Quand les nazis se retrouvent démocratiquement élus, c'est l'un des piliers historiques du football allemand, à savoir la contribution majeure que les Juifs du pays ont eu dans l'émergence et le développement du sport roi outre-Rhin, qui est menacé d'effondrement. Sans que Hitler n'ait encore eu besoin de bouger le moindre petit doigt pour les marginaliser au sein des institutions sportives. ", explique l'historien du sport Henry Wahlig, co-auteur de "Les clubs de football juifs dans l'Allemagne nazie"." Effrayante d'opportunisme, la manœuvre n'aboutit cependant pas encore à un bannissement total des joueurs et dirigeants juifs du foot allemand : ""gentils""méchants", nuance Wahlig.