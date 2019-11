Juger en France les djihadistes français

Editorial. Même si de lourdes difficultés en matière de preuves seraient à surmonter, et même si bien des défis seraient à relever, il en va de la dette de justice envers les familles des victimes des attentats, et de la crédibilité des pays occidentaux dans leur défense des droits humains fondamentaux.

Editorial du « Monde ». Que faire des quelque 450 ressortissants européens engagés dans le djihad aux côtés de l'organisation Etat islamique (EI), aujourd'hui détenus dans le nord de la Syrie ? Depuis des mois, le dilemme sur leur sort met en balance deux issues : encourager leur transfert en Irak et déléguer à ce pays la charge de les juger, ou accepter leur rapatriement et leur comparution devant des tribunaux européens.

S'agissant des djihadistes français, Paris craint les réactions de l'opinion publique, encore sous le choc des attentats, et défend fermement la première hypothèse. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, l'a réaffirmé le 14 novembre, à Washington : les djihadistes français doivent « être jugés au plus près des crimes qu'ils ont commis ».

La France, dont les ressortissants sont les plus nombreux parmi les djihadistes issus des pays occidentaux, tente de négocier avec Bagdad l'organisation de procès moyennant contribution financière. Jamais, jusqu'à présent, l'exécutif présidé par Emmanuel Macron n'a envisagé officiellement de rapatrier, pour les juger selon le droit français, les quelque 130 combattants français de l'EI, hommes et femmes, détenus dans le Nord-Est syrien, pas plus que les quelque 750 mineurs français présents dans les camps de déplacés.

Situation instable sur le terrain

Cette décision, politiquement logique en apparence, doit être repensée non seulement parce qu'elle n'est pas viable, mais aussi parce qu'elle risque de se retourner contre la France. Confronté à une révolte populaire sans précédent, le gouvernement irakien a d'autres préoccupations et semble ne plus accepter le fardeau que représenteraient ces procès. L'Irak n'est pas « un dépotoir » à djihadistes a signifié le ministre des affaires étrangères, Mohammed Ali Al-Hakim. Bagdad n'apprécie pas non plus d'être visé pour sa pratique de la peine de mort par les organisations de défense des droits de l'homme, dans les pays mêmes qui veulent lui déléguer les procès.

