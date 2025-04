Jugement Le Pen: "Tout sera fait" pour empêcher le RN "d'arriver au pouvoir", accuse Bardella

Le leader du Rassemblement National (RN) de la France, Jordan Bardella, s'exprime lors d'une conférence sur l'antisémitisme à Jérusalem le 27 mars 2025 ( AFP / Menahem KAHANA )

"Tout sera fait pour nous empêcher d'arriver au pouvoir", a accusé mardi Jordan Bardella au lendemain de l'inéligibilité décidée contre Marine Le Pen, faisant un parallèle entre "le climat" en France et la Roumanie où le candidat d'extrême droite a été privé d'une victoire potentielle par l'annulation de l'élection présidentielle.

Le président du RN a dénoncé au micro de Cnews/Europe 1 "la tyrannie des juges", qualifiés de "juges rouges" car "on a le sentiment que ça se tourne souvent contre un camp politique plutôt que contre un autre", en référence aux affaires Fillon et Sarkozy.

Il a cependant condamné "les menaces, les injures ou les insultes" à leur égard et a annoncé "l'organisation ce week-end de distributions de tracts et mobilisations" qui seront "pacifiques" car "nous ne sommes pas des fachos (...), nous sommes des gens raisonnables".

"Nous sommes totalement innocents dans cette affaire et, en dépit de cela, on prive des millions et des millions de Français de leur candidate naturelle et légitime à l'élection présidentielle", a-t-il clamé.

"Pour l'instant, on ne passe pas à autre chose et on ne passera pas à autre chose", a-t-il martelé. "On est loin d'être morts", a-t-il répété, "promettant d'utiliser toutes les voies de recours".

Le président du RN, qui pourrait être le candidat de son parti à la présidentielle si la cour d'appel ne revenait pas sur le jugement du tribunal, a promis une "loyauté totale" à Marine Le Pen car il a "une dette envers elle".

Marine Le Pen "va continuer d'occuper un rôle qui va être un rôle de tout premier plan. Et nous allons continuer à deux, en binôme, main dans la main, à avancer dans l'intérêt du pays".

Les deux dirigeants vont continuer à travailler "en ticket", un "ticket qui n'a pas vocation à s'arrêter", a-t-il encore précisé.

"Nous avons commencé ce travail à deux et nous le finirons à deux", a-t-il assuré.