Jugé pour conduite dangereuse, Sterling plaide coupable
À la barre. Raheem Sterling passait devant les juges, ce mardi. Au tribunal, il a plaidé coupable pour conduite dangereuse, pour avoir été en possession de six cartouches de protoxyde d’azote mais également pour ne pas avoir fourni d’échantillons à des fins d’analyse, selon la BBC. En mai dernier, il avait crashé sa Lamborghini dans une barrière de sécurité, ne faisant (heureusement) aucun blessé.
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