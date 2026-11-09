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Jugé pour agressions sexuelles, le navigateur Kevin Escoffier nie en bloc
information fournie par AFP 09/11/2026 à 16:10

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Le skipper français Kevin Escoffier (d), accompagné de son avocate Virginie Le Roy, arrive au tribunbal correctionnel de Lorient pour comparaître dans le cadre de son procès pour agression sexuelle, le 9 novembre 2026 dans ele Morbiha ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Le skipper français Kevin Escoffier (d), accompagné de son avocate Virginie Le Roy, arrive au tribunbal correctionnel de Lorient pour comparaître dans le cadre de son procès pour agression sexuelle, le 9 novembre 2026 dans ele Morbiha ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

"Juste une accolade": le navigateur Kevin Escoffier, jugé lundi à Lorient pour des agressions sexuelles sur quatre femmes, a démenti tout attouchement sur sa principale accusatrice, une ancienne attachée de presse de son équipe qui a maintenu sa version à la barre.

Selon la jeune Française de 33 ans, qui a déclenché les poursuites en portant plainte contre lui, le skipper breton a profité de ce "hug" - accolade, en anglais - pour l'agresser par surprise lors d'une soirée dans un bar de Newport (Etats-Unis), étape de l'Ocean Race en mai 2023.

"Il m'a attrapé les seins, je me suis reculée et il me les a réattrapés", a-t-elle répété devant le tribunal correctionnel de Lorient.

Selon le récit de la jeune femme, le marin a poursuivi : "sa main passait partout, du dessous de mes seins jusqu'à mes fesses (...) J'ai rien demandé pourtant", relate-t-elle à la barre, d'une voix émue mais se tenant bien droite.

"Le seul moment où il y a contact entre ses seins et moi, c'est lors du hug (...) poitrine contre poitrine", assure de son côté Kevin Escoffier.

"Si j'avais fait ce qu'elle décrit, je m'en souviendrais, mais à aucun moment je ne l'ai fait", proteste-t-il. Il avait certes bu du vin et de la bière ce soir-là "mais pas plus que les autres participants", selon lui.

Des excuses le lendemain

Les avocates des quatre plaignantes arrivent au tribunal correctionnel de Lorient pour le procès du skipper français Kevin Escoffier, le 9 novembre 2026 dans le Morbihan ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Les avocates des quatre plaignantes arrivent au tribunal correctionnel de Lorient pour le procès du skipper français Kevin Escoffier, le 9 novembre 2026 dans le Morbihan ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Kevin Escoffier reconnaît "être quelqu'un de tactile" et pouvoir "être intense" mais il dit ne toujours pas s'expliquer les accusations de la jeune femme. Le lendemain des faits, il lui avait tout de même présenté des excuses "si quoi que ce soit s'est mal passé".

L'enquête judiciaire ouverte après les faits dénoncés par la plaignante était ensuite remontée à trois autres femmes qui ont dénoncé des agressions similaires de la part du marin, aujourd'hui âgé de 46 ans. Ces faits auraient été commis entre fin 2017 et avril 2018, à Melbourne (Australie), au Brésil et à Lorient. Toutes étaient présentes lundi sur le banc des parties civiles.

Kevin Escoffier conteste toutes les accusations qui le visent.

En réponse aux questions du président, le navigateur nie avoir un problème avec l'alcool ou avoir un rapport particulier à la sexualité comme plusieurs personnes citées dans l'enquête le laissent entendre.

"J'ai fait des analyses de sang, j'ai un taux de testostérone de taureau" ce qui pourrait expliquer que "les gens ont du mal à supporter mon intensité", a écrit le navigateur à une amie, rappelle le président du tribunal.

L'avocate de Kevin Escoffier, Me Virginie Le Roy, a dénoncé lundi à l'ouverture des débats "une enquête orientée depuis le début" pour "faire de Kevin Escoffier un agresseur sexuel en série", affirmant que de nombreuses attestations qu'elle avait produites en sa faveur n'ont pas été retenues.

Elle a demandé à ce titre la nullité de la procédure.

"Il y a une attente"

Une femme tient une pancarte "Escoffier = Zéro impunité" devant une banderole "Stop à la loi du silence", à l’occasion du procès du skipper français Kevin Escoffier au tribunal correctionnel de Lorient, le 9 novembred 2026 dans le Morbihan ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Une femme tient une pancarte "Escoffier = Zéro impunité" devant une banderole "Stop à la loi du silence", à l’occasion du procès du skipper français Kevin Escoffier au tribunal correctionnel de Lorient, le 9 novembred 2026 dans le Morbihan ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

"J'étais à Saint-Malo pour le départ de la Route du rhum, et les gens parlaient beaucoup de ce procès Escoffier. Il y a une attente, y compris chez les hommes", a déclaré à l'AFP Marine, une femme présente lundi matin devant le tribunal, au côté d'une dizaine d'autres, à l'appel du collectif féministe NousToutes qui souhaite "briser le silence sur les violences".

Cette quadragénaire, qui n'a pas souhaité divulguer son nom, dit avoir elle-même été victime à plusieurs reprises d'agressions sexuelles pendant ses 18 années dans le milieu de la course au large.

Elle espère que le procès de Kevin Escoffier permettra une prise de conscience.

Peu après la médiatisation des accusations contre lui en juin 2023, le navigateur avait quitté l'équipe du monocoque Holcim-PRB en pleine Ocean Race.

Ingénieur naval et membre d'une illustre famille de marins bretons, Kevin Escoffier s'est fait connaître du grand public en frôlant la mort en novembre 2020 durant le Vendée Globe. Naufragé lors d'une tempête au large du Cap de Bonne-Espérance, il avait sauté dans son radeau de survie avant d'être secouru in extremis par Jean Le Cam.

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