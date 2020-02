So Foot • 25/02/2020 à 06:00

Juanmi Callejón : "Mon frère jumeau, je l'aime de tout mon cœur"

De retour en Espagne, Juan Miguel Callejón (33 ans) a quitté le continent sud-américain par la grande porte. Trois fois meilleur buteur pour autant de titres de champion de Bolivie avec le Club Bolívar, Juanmi s'est même payé le luxe de disputer une demi-finale de coupe continentale avant José, son frère jumeau du Napoli. Arrivé en janvier à Marbella pour aider le club à monter en Segunda División, l'Espagnol nous parle de sa carrière, de ses liens avec José et de ses chances de jouer pour la sélection bolivienne. Entretien avec un homme qui est parvenu à se faire un prénom, à 10 000 kilomètres de son Andalousie natale.

C'était une décision très difficile à prendre, toutes ces années passées en Bolivie ont été formidables, mais il y a des chapitres qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent. Je voulais revenir en Espagne, être avec ma famille, être plus proche des miens.À l'époque, l'Espagnol Miguel Ángel Portugal était l'entraîneur de Bolívar et il avait emmené dans ses bagages mon représentant. Ça a été le premier lien,