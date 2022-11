Juan Pablo Meneses : "On est en train d'assister à la décomposition du football"

L'écrivain Juan Pablo Meneses, inventeur du cash-journalisme, a écrit Le Prodige, un ouvrage dans lequel il s'est payé les droits d'un jeune footballeur dans le but de le revendre à des clubs européens... Interview avec un homme qui ne s'explique toujours pas comment il peut continuer à regarder du football.

"Ils misent tellement sur leur progéniture, qu'ils arrêtent même de travailler... C'est un pari très risqué, et c'est pourquoi ils n'attendent qu'une chose : qu'un inconnu comme moi vienne toquer à leur porte pour acheter leur prodige."

Oui, j'avais surtout une grande appréhension de demander à des parents pour combien ils étaient prêts à me vendre leur enfant... J'avais peur de leur réaction, ce n'est pas facile de se présenter devant quelqu'un pour lui poser une telle question, mais je me suis vite rendu compte que les parents, plutôt que d'être énervés par ma demande, étaient, au contraire, ravis. Leur visage s'est illuminé quand je leur ai expliqué mon projet. J'exagère en disant que je pouvais presque voir des euros dans leurs yeux, mais c'est un peu l'idée. Ces mêmes parents m'ont déroulé le tapis rouge, m'ont invité chez eux et m'ont aussi montré des vidéos de leur enfant, comme s'il s'agissait de la notice d'un lave-linge. Acheter ou vendre un être humain, c'est bizarre, révoltant, choquant, mais pour ces personnes qui vivent dans la précarité, notamment en Afrique et en Amérique du Sud, avoir un enfant talentueux balle au pied, c'est souvent l'espoir d'une vie meilleure. Tous rêvent que leur rejeton soit le futur Messi, le futur Neymar ou le futur Alexis Sánchez. Ils misent tellement sur leur progéniture, qu'ils arrêtent même de travailler... C'est un pari très risqué, et c'est pourquoi ils n'attendent qu'une chose : qu'un inconnu comme moi vienne toquer à leur porte pour acheter leur prodige.Le football est une industrie où l'on trafique vraiment des êtres humains. On passe notre vie à consommer du foot à la télévision ou sur les réseaux sociaux, mais derrière notre écran, il y a une caisse remplie d'épaves d'enfants à qui on a fait miroiter une carrière professionnelle. La grande majorité de ces enfants ne réalisent jamais leurs rêves de devenir footballeur professionnel et finissent dans des situations de grande détresse. Le pire, c'est que tout le monde s'en fout. Ce sont des dommages collatéraux Lire la suite de l'article sur SoFoot.com