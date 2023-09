information fournie par So Foot • 03/09/2023 à 11:29

Juan Mata s’envole pour le Vissel Kobe

Dans les pas d’Andrés Iniesta.

Après une saison sous les couleurs de Galatasaray, où il a été sacré champion, Juan Mata va découvrir un nouveau championnat. En fin de contrat en Turquie, le milieu de terrain espagnol a donc choisi le Japon, et plus précisément le Vissel Kobe, pour poursuivre sa carrière. Un club qu’a quitté Andrés Iniesta cet été, après cinq ans passés au pays du Soleil levant. Du haut de ses 35 ans, le champion du monde 2010 espère apporter tout son vécu, et pourquoi pas permettre au Vissel Kobe de remporter le premier titre de son histoire ?…

TB pour SOFOOT.com