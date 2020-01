Juan Guaido : « Maduro exerce le pouvoir de manière sadique »

Il y a un an, le 23 janvier, Juan Guaido, tout juste élu à la tête de l'Assemblée nationale vénézuélienne, s'appuyait sur un article de la Constitution qui le désignait comme président par intérim en cas de vacance de pouvoir. À l'issue d'une élection présidentielle en mai 2018 considérée comme frauduleuse et illégitime par l'opposition et une grande partie de la communauté internationale, le chaviste Nicolas Maduro a été réélu. Dans la foulée, Guaido a été reconnu président par une cinquantaine de pays, dont la France parmi les premiers.Un an plus tard, son bilan est maigre : il n'a pas réussi à déloger Maduro du pouvoir, et le 5 janvier, celui-ci a tenté d'empêcher sa réélection à la tête de l'Assemblée en lui bloquant tout simplement, à lui comme à ses partisans, l'accès au Parlement. Il a tout de même été réélu, mais la répression est féroce. Bravant l'interdiction de sortie de territoire qui lui est appliquée, il est sorti par la Colombie en début de semaine pour rendre visite à Ivan Duque, président du pays qui accueille la majeure partie des réfugiés vénézuéliens.Il a ensuite rejoint l'Europe, où il a parlé, à Davos, devant une salle clairsemée, et a été reçu, entre autres, par Boris Johnson. Vendredi soir, il a rencontré Emmanuel Macron. Le résultat de sa tournée européenne semble faible, les dirigeants n'ayant pas décidé de mesures concrètes pour l'aider. Le cycle des révoltes régulières...