Juan Cuadrado et la Juventus, c’est fini !

Ciao Panita.

La Juventus a annoncé le départ de Juan Cuadrado, ce vendredi : « Huit années pleines de joie, de croissance constante et de travail quotidien, mais aussi de sourires, d’énergie positive apportée au vestiaire et à notre monde, de danse, de plaisanteries et d’enthousiasme. C’est ainsi que Juan a conquis les supporters, d’une manière unique et particulière, devenant une référence sur et en dehors du terrain » . Après deux prêts entre 2015 et 2017, chez les Turinois, le joueur a été transféré définitivement en provenance Chelsea. Au total, entre 2015 et 2023, il aura disputé 314 matchs pour 26 buts et 59 offrandes piémontaises.…

TJ pour SOFOOT.com