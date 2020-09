Juaben, ce village ghanéen où ils sont tous fous d'Aston Villa

À Juaben, au Ghana, plus de 1000 personnes supportent Aston Villa. Encore plus dingue : là-bas, leur dieu vivant s'appelle Paul McGrath, défenseur des Villans pendant les années 1990.

"Il y a un dieu du football, et son nom est Paul McGrath"

Roberto Baggio en fait sûrement encore des cauchemars. Avant d'illuminer le Mondial 1994 de sa classe, puis d'envoyer son tir au but dans les tribunes du Rosebowl de Pasadena, Roby avait vécu 90 minutes de calvaire. C'était lors du match d'ouverture, le 18 juin, face à l'Irlande. La raison ? Baggio avait sur son dos un certain Paul McGrath, alors défenseur d'Aston Villa. McGrath va réaliser l'une des performances défensives les plus abouties de l'histoire de la Coupe du monde, alors que, ce jour-là, il avait face à lui l'attaquant le plus chaud de la planète. Pilier de l'équipe irlandaise de 1985 à 1997 (83 sélections), homme fort de Manchester United sous Ron Atkinson (avant de se brouiller avec Alex Ferguson), il a connu les meilleures années de sa carrière à Aston Villa, de 1989 à 1996. Le gaillard a même été élu "" au terme de la saison 1992-1993, ce qui fait de lui l'un des cinq défenseurs à avoir remporté ce titre honorifique, en compagnie de Colin Todd (1975), Gary Pallister 1992), John Terry (2005) et Virgil van Dijk (2019). Mais ce n'est rien à côté d'un autre titre honorifique que lui a conféré un village au Ghana : celui de... divinité vivante.L'histoire se passe à Juaben, un village situé dans la région d'Ashanti, au Ghana, à quatre heures de route de la capitale Accra. Là-bas, c'est simple, il est pratiquement interdit de supporter une autre équipe qu'Aston Villa. Sur la courte page Wikipedia de la ville, on apprend peu de choses hormis qu'à Juaben, on, et que. D'accord. Mais d'où vient donc ce culte improbable ? Il faut, dans un premier temps, remonter en 2010, année où le Ghana se retrouve à dix doigts d'un Luis Suárez d'une demi-finale de Coupe du monde. Owusu Boakye Amando, un habitant de Juaben, décide cette année-là de fonder le Ghana Lions supporters, un fan club dédié à Aston Villa. Jusque-là, rien d'anormal. Ce sont plutôt les raisons pour lesquelles Owusu a commencé à suivre lesqui sortent de l'ordinaire.Dans un documentaire Lire la suite de l'article sur SoFoot.com