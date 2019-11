Journées cinématographiques de Carthage : le 7e art à bras le corps

Ce 2 novembre se sont closes les Journées cinématographiques de Carthage (JCC) 2019 sur un palmarès célébrant le cinéma arabe et africain. Les 3 jurys avaient eu à départager 13 longs-métrages documentaires, 12 longs de fiction, 9 courts documentaires et 12 courts de fiction. Pour cette 30e édition, qui a commencé le 26 octobre, les JCC ont rendu hommage à Néjib Ayed, producteur tunisien récemment décédé et qui fut aussi le directeur exécutif du festival. Diverses récompenses ont été remises. Pour la catégorie ?uvre de fiction, c'est le film tunisien Noura rêve de Hinde Boujemaa qui a reçu le Tanit d'or. Le prix de la meilleure actrice a été décerné à Hend Sabri, qui porte, par son jeu, ce film sensible retraçant le parcours d'une femme prise entre ses propres désirs et les contingences sociales.Pour la catégorie documentaire long, c'est le très remarqué (et remarquable) Talking about Trees du réalisateur soudanais Suhaib Gasmelbari qui a reçu la plus haute distinction. Le documentaire, déjà distingué à Berlin et dans d'autres festivals internationaux, suit le périple de quatre retraités soudanais. Ces fous de cinéma font le pari de rouvrir une salle de cinéma à Khartoum, tout en faisant ?uvre de mémoire en collectant les bobines du cinéma soudanais et africain. Quant au prix du public, il a été remis au film syrien Entre deux frères de Joud Saïd. On le voit : si le cinéma tunisien a été à l'honneur,...