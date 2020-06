Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Journée parfaite pour Novak Djokovic à l'Adria Tour Reuters • 20/06/2020 à 23:49









Journée parfaite pour Novak Djokovic à l'Adria Tour par Léo De Garrigues (iDalgo) Après un premier week-end à Belgrade (Serbie), l'Adria Tour fait étape à Zadar (Croatie). Ce tournoi, organisé par Novak Djokovic, voit 8 joueurs être répartis dans deux poules, le premier de chaque groupe se qualifiant pour la finale. Le numéro un mondial a remporté les deux rencontres qu'il a disputé aujourd'hui. La première face à Pedja Krstin (4-3, 4-1) et la seconde contre Borna Coric (4-1, 4-3). Le Serbe est premier de son groupe. Dans l'autre poule, Alexander Zverev s'est incliné en début de journée contre Danilo Petrovic (4-3, 4-3).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.