Journée noire en Arabie Saoudite

par Samuel Martin (iDalgo)

Le Dakar est endeuillé. Au km 276 de la septième étape, Paulo Gonçalves chute et ne pourra pas se relever. Après avoir été héliporté vers l'hôpital de Layla, l'organisation de la course a annoncé le décès du pilote portugais. Agé de 40 ans, il disputait là son 13e Dakar en catégorie moto. À l'arrivée de cette triste étape, Joan Barreda (Honda) triomphe devant l'Autrichien Matthias Walkner (KTM) et l'Argentin Kevin Benavides (Honda). Quatrième aujourd'hui, Ricky Brabec garde son avance au général. Entre Ryad et Wadi Al Dawasi (546km), les autos étaient également de sorti. Sans accroc, Carlos Sainz s'est imposé pour la troisième fois depuis le départ devant son rival qatari Nasser Al-Attiyah. Le podium est complété par le Français Stéphane Peterhansel qui n'a pas pu empêcher l'Espagnol de s'échapper au classement général.