Journée mondiale des toilettes : un nouveau revêtement pour économiser l'eau ?

Des scientifiques ont mis au point un revêtement antiadhésif qui réduit jusqu'à 90 % l'adhérence des matières fécales, même tenaces, et diminue la consommation d'eau nécessaire pour les évacuer.

Ils ont utilisé des excréments de synthèse pour tester leur découverte avant de solliciter des donneurs... A la veille de la Journée mondiale des toilettes (JMT), des scientifiques du département de génie mécanique et l'institut de recherche sur les matériaux de l'université d'Etat de Pennsylvanie (Penn State) ont publié une étude dans la revue Nature Sustainability, lundi 18 novembre : ils annoncent avoir mis au point un spray contenant un revêtement, plus glissant que le Téflon, qui réduit jusqu'à 90 % l'adhérence des matières fécales, même tenaces, et limite la consommation d'eau nécessaire pour les évacuer et ainsi laisser les toilettes propres.

« On estime que plus de 141 milliards de litres d'eau - soit près de six fois la consommation quotidienne d'eau de l'ensemble de la population africaine - sont utilisés chaque jour uniquement pour tirer la chasse », explique Tak-Sing Wong, professeur de génie mécanique, dans cette publication. A l'occasion de la Journée mondiale des toilettes, l'ONU rappelle que quelque 4,2 milliards de personnes - soit plus de la moitié de la population mondiale - vivent sans installation sanitaire.

Les chercheurs de Penn State ont été sollicités en 2015 par des chercheurs de l'université de Cranfield, en Grande-Bretagne, pour mettre au point des toilettes destinées aux pays en développement. Mais ils butaient sur un problème : l'accumulation d'excréments sur la surface de la cuvette. « Mon groupe de recherche est connu pour développer des revêtements permettant de faire glisser des substances collantes », rappelle M. Wong dans le Guardian.

