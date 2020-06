Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Journée mitigée pour les Bleus à l'UTS Reuters • 16/06/2020 à 01:03









Journée mitigée pour les Bleus à l'UTS par Léo De Garrigues (iDalgo) Au tournoi UTS organisé par Patrick Mouratoglou, l'entraîneur français de Serena Williams, un tennis nouveau est expérimenté. Les règles (quart-temps de 10 minutes, cartes bonus à activer au moment adéquat, coaching et temps-morts en plein match...) tendent vers une expérience plus attractive pour tenter de rajeunir une audience vieillissante. Lors de la 2e journée, le Français Lucas Pouille s'est fait surprendre par son jeune compatriote Eliott Benchetrit (3-2), Benoit Paire a fait le show face à Dustin Brown (3-1) et Richard Gasquet s'est incliné lors de la mort subite l'opposant à Stefanos Tsitsipas (3-2). Dans les autres rencontres du jour, l'Italien Matteo Berrettini a disposé de David Goffin (3-1) tandis que Feliciano Lopez n'a rien pu faire face à Alexei Popyrin (3-1).

