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Journalistes interdits d'entrée en Russie: Le Monde et Ouest-France dénoncent une entrave à la liberté d'informer
information fournie par AFP 11/11/2026 à 17:46

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Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, le 10 novembre 2026 à Moscou ( AFP / Igor IVANKO )

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, le 10 novembre 2026 à Moscou ( AFP / Igor IVANKO )

Les quotidiens Le Monde et Ouest-France ont dénoncé mercredi une entrave à la liberté d'informer après l'annonce de l'interdiction d'entrée en Russie des journalistes Ariane Chemin et Paul Gogo, en réponse à l'expulsion de la chroniqueuse pro-Kremlin Xenia Fedorova.

"Le Monde condamne avec la plus grande fermeté la décision des autorités russes d’interdire l’entrée sur leur territoire de notre grand reporter Ariane Chemin, ainsi qu’un autre journaliste, Paul Gogo, et deux députés français", Sacha Houlié (Place publique) et Arthur Delaporte (PS), a réagi le quotidien sur son site internet, déplorant "une nouvelle entrave à la liberté d’informer sur ce pays".

Début 2025, son correspondant à Moscou, Benjamin Quénelle, avait dû quitter le territoire après l'annulation de son accréditation de presse. Le Monde avait alors dénoncé "une expulsion de fait".

"Nous apportons tout notre soutien à Ariane Chemin qui n’a fait que son métier de journaliste indépendante en enquêtant et en publiant des informations vérifiées sur les activités de propagandiste du régime de Vladimir Poutine accomplies par Xenia Fedorova sur des médias français du groupe Bolloré, et en enquêtant sur les crimes de guerre russes en Ukraine", a poursuivi le journal.

De son côté la direction de Ouest-France, titre avec lequel collabore le journaliste indépendant Paul Gogo, a condamné cette décision, "qui constitue une atteinte à la liberté de la presse et de l’information".

Après neuf ans en Russie, où il a travaillé pour plusieurs médias français et belges, Paul Gogo est rentré en France, n'ayant pas obtenu le renouvellement de son visa.

Cette interdiction est une "totale surprise, je l'ai appris dans la presse en même temps que tout le monde, les Russes ne m'avaient pas du tout prévenu", a-t-il réagi auprès de l'AFP, confiant ne pas avoir perçu de signe avant-coureur à cette décision.

Paul Gogo a publié en mars, "Moscou parano - La Russie de Poutine mise à nu" (Editions du Rocher), un récit-enquête dans lequel il décrit le climat délétère d'un pays en guerre et les conditions presque impossibles d'exercer son métier.

La chroniqueuse russe pro-Kremlin Xenia Fedorova à Paris, le 12 avril 2025 ( AFP / Xavier GALIANA )

La chroniqueuse russe pro-Kremlin Xenia Fedorova à Paris, le 12 avril 2025 ( AFP / Xavier GALIANA )

Xenia Fedorova fait l'objet depuis fin juillet d'arrêtés d'expulsion et de gel de ses avoirs en France en raison de sa propagande en faveur de Moscou. En septembre, l'Union européenne a gelé ses avoirs et l'a interdite de voyager dans les frontières de l'UE.

"Je pense qu'on ne devrait pas accepter que des journalistes soient mis au même niveau qu'une propagandiste visiblement liée au ministère des Affaires étrangères russe qui venait faire son travail de désinformation en France", a ajouté Paul Gogo auprès de l'AFP.

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