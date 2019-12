Journaliste assassinée à Malte : cinq minutes pour comprendre la crise politique

Une enquête journalistique, un assassinat, puis la démission d'un Premier ministre. Ces dernières années, un feuilleton aussi incroyable que terrifiant s'est joué à Malte, île méditerranéenne située au sud de la Sicile et membre à part entière de l'Union européenne.Le chef du gouvernement, Joseph Muscat (Parti travailliste), a annoncé dimanche soir qu'il quitterait son poste une fois son successeur nommé, mi-janvier. Soit plus de deux ans après la mort de la reporter d'investigation Daphne Caruana Galizia, que certains des proches du Premier ministre sont suspectés d'avoir commandité. Quelle est l'origine de l'affaire ?Tout a débuté le 16 octobre 2017. Ce jour-là, en milieu d'après-midi, Daphne Caruana Galizia est tuée par une explosion à la bombe dans sa voiture, alors qu'elle roule près de sa maison, au Nord de l'île.Le choc a été immense dans le pays, mais également à l'étranger. « Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu d'assassinat de cette manière dans l'Union européenne. On pensait qu'un journaliste assassiné pour son travail, ça arrivait forcément chez les autres », souligne auprès du Parisien Pierre Haski, président de Reporters sans frontières (RSF). Très vite, la thèse de l'attentat s'impose, et la piste de l'explosion est écartée. Car la reporter, réputée pour ses investigations concernant des hommes d'affaires ou des responsables politique, pouvait paraître « gênante » aux yeux de pas mal de monde. Une demi-heure avant sa mort, Daphne Caruana Galizia venait d'ailleurs de publier sur son blog un nouveau billet, jugeant « la situation désespérée » car « il y a des escrocs partout où l'on regarde maintenant ». LIRE AUSSI > Malte : qui était Daphne Caruana Galizia, la journaliste anti-corruption assassinée ?Six mois plus tôt, la journaliste avait participé à la vaste enquête internationale des « Panama papers », portant sur des ...